Три новых МФЦ откроют в 2022 году в Санкт-Петербурге

В 2022 году в Петербурге откроют еще три многофункциональных центра. Фото: ПТО

Смольный планирует построить еще три многофункциональных центров (МФЦ) в 2022 году в Санкт-Петербурге. На эти цели городской комитет по информатизации и связи попросил солидную сумму – 6,7 миллиарда рублей. По планам, три новых МФЦ откроют в следующих районах Северной столицы: Невском, Красносельском и Выборгском.

- Об этом заявила глава комитета Юлия Смирнова на нулевых чтениях бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год. Также в 2022 году ведомство хочет увеличить число камер наружного наблюдения – с 70 до 105 тысяч, - пишет «Мойка78».

Ранее «КП-Петербург» сообщала, что в городе могут повысить взносы на капремонт, если Жилком не получит из бюджета три миллиарда рублей.