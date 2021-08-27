Последние новости в Санкт-Петербурге на 27 августа 2021 года: Смерть дизайнера на пластической операции и ожидание бабьего лета

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 27 августа 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 27 августа 2021 года. Накануне в Северной столице трагически умерла дизайнер-красавица прямо во время пластической операции. Ринопластика обернулась для женщины высокой температурой и другими осложнениями, приведшими к смерти. СК возбудил уголовное дело, подозревая, что в клинике оказывали небезопасные услуги. На похороны в Северную столицу срочно едет мать женщины из Украины. У погибшей остался 5-летний сын.

Близится старт вакцинации от гриппа. «КП-Петербург» выяснил, прививаться ли тем, кто уже получил антитела от коронавируса. По словам эпидемиологов, грипп не пропал, несмотря на пандемию. Врачи не ждут никаких осложнений при наложении одной вакцины на другую. Но между прививками лучше выдержать промежуток в один месяц.

Синоптики обещают в Петербурге бабье лето. Ждать потепления и сухой погоды можно будет по традиции в сентябре, но в этот раз, скорее всего, во второй половине месяца. Радует и то, что на выходных в городе потеплеет до +22 градусов. Осень подождет.