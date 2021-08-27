"Ласточка" с "туристическим вагоном" отправится в Выборг 28 августа

На выходных из Петербурга в Выборг полетят «Ласточки» со специальным вагоном Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В субботу, 28 августа 2021 года, из Санкт-Петербурга в Выборг отправится поезд "Ласточка" со специальным "туристическим" вагоном. Об этом сообщили в пресс-службе "Российских железных дорог".

- Пассажиры "туристического" вагона смогут не только быстро и с комфортом добраться до Выборга, но и послушать интересную экскурсию, составленную гидами по маршруту. Проект реализуется совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга, - рассказали в РЖД.

В конце для пассажиров запланирована викторина. И даже после прибытия "Ласточки" в Выборг можно будет продолжить экскурсию по самым интересным местам города.

Особенная "Ласточка" стартует с Финляндского вокзала в 09:30 часов. Для участия в "туристической" поездке на кассе, при покупке билета, нужно будет оформить дополнительную услугу - экскурсию. Ее стоимость 99 рублей.