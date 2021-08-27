Более 200 "квадратов" хозяйственных построек сгорело в Гатчинском районе Ленобласти

Более 200 "квадратов" хозяйственных построек сгорело в Ленобласти
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Гатчинском районе Ленинградской области произошел серьезный пожар. Поздно вечером 26 августа 2021 года на пульт экстренной службы региона поступило сообщение о возгорании на улице Майора Захарова в селе Рождествено. Об этом рассказали в управлении МЧС по Ленобласти.
- На место происшествия выехали три дежурные смены. В общей сложности с огнем боролись 13 человек и три пожарные машины, - рассказали в МЧС.
Оказалось, огонь охватил хозяйственные постройки. Пламя быстро распространилось и в пик возгорания охватило 220 квадратных метров.
Два часа понадобилось спасателем, чтобы справиться с огнем. Только после полуночи пожар был наконец-то потушен.
Сведений о пострадавших не поступало. Сейчас специалисты проводят проверку для того, чтобы установить причину возгорания.