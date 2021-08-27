Двух сестер сбили на пешеходном переходе в Петербурге

Водитель на "Фольксваген" сбил двух сестер в Колпино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге автомобилист сбил двух девочек на пешеходном переходе. Авария произошла в два часа дня 26 августа 2021 года у дома 4/35 по улице Ижорского батальона в городе Колпино. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- 50-летний мужчина за рулем автомобиля "Фольксваген Пассат" сбил двух девочек на пешеходном переходе, которые переходили дорогу. Обе девочки пострадали, - рассказал источник.

Пострадавшими оказались сестры, 15-летняя и 11-летняя девочки, обе учатся в школе в Колпино. В результате обеих госпитализировали в больницу. У младшей девочки оказались небольшие ушибы. После оказания помощи ее опустили. Старшей сестре менее повезло. У нее множество ушибов и закрытая черепно-мозговая травма.

Сейчас проверкой аварии занимается дорожная полиция.