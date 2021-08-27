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Происшествия27 августа 2021 10:58

Полицейские задержали отчима, избившего годовалую дочь своей сожительницы в Ленобласти

Малышка получила передом черепа и травмы внутренних органов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В поселке имени Свердлова безработный избил годовалую дочку своей сожительницы.

В поселке имени Свердлова безработный избил годовалую дочку своей сожительницы.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя поселка имени Свердлова, который вечером 25 августа жестоко избил годовалую дочку своей сожительницы. Девочка получила множественные тяжелые травмы.

- Поздним вечером 25 августа в полицию Ленобласти поступило сообщение о том, что в квартире дома 52 2-го микрорайона поселка имени Свердлова происходит драка, а также слышны детские крики. Прибывшими полицейскими установлено, что 24-летний безработный мужчина, находясь в алкогольном опьянении, избил годовалую девочку – дочь своей сожительницы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мать малышки в этот момент отсутствовала, она выходила в магазин.

Малышку в тяжелом состоянии был госпитализировали в больницу. Врачи нашли у нее перелом теменной кости черепа и отбитие внутренних органов. Как пояснил сам отчим, он лупил девочку тапком, так как она плакала и не слушалась его.

В отношении мужчины возбуждено дело о покушении на убийство, ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.