Новый рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Петербурге 27 августа 2021 года

В Петербурге произошел рост заражений коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге за последние сутки зарегистрировали небольшой рост прироста новых зараженных. По данным оперативного штаба по COVID-19 на пятницу, 27 августа 2021 года, за минувшие сутки заболели почти 1,4 тысячи человек.

- За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 1395 человек, днем ранее это были 1301 человека. Смертность наоборот немного спала с 38 человек до 33 случаев за сутки. Также вылечились 1296 пациентов, - сообщили в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 27 августа 2021 года / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии были заражены 572 557, из них скончались 20 443 и выздоровели 548 797 пациентов.

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