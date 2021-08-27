Срок работы ярмарок в Петербурге разрешили продлить с 30 до 60 дней в квартал

Ярмарки, в том числе сельскохозяйственные, смогут работать вдвое дольше. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские депутаты разрешили работать ярмаркам вдвое дольше прежнего. На заседании парламента, которое прошло в пятницу, 27 августа, в третьем чтении был принят законопроект о разрешении предоставлять городскую землю для размещения ярмарочной торговли.

- Это особенно важно сегодня, когда есть возможность наиболее эффективно включить малый и средний бизнес в процесс обеспечения жителей Санкт-Петербурга свежей сельскохозяйственной продукцией, - приводят доводы депутатов «Невские новости».

По новым правилам, срок работы ярмарок увеличивается с 30 до 60 дней в квартал. Сейчас документ отправлен на подпись губернатору, после этого новые нормативы вступят в силу.