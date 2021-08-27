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Происшествия27 августа 2021 12:12

Полиция задержала виновника ДТП в Петербурге, влетевшего в толпу людей на трамвайной остановке

Мужчина с места аварии сбежал, а одна женщина сломала обе ноги
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Сотрудниками полиции задержан виновник ДТП В Петербурге, в котором пострадала женщина

Сотрудниками полиции задержан виновник ДТП В Петербурге, в котором пострадала женщина

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя, который на автомобиле "Фольксваген" влетел в толпу людей на трамвайной остановке. Виновника, сбежавшего после ДТП, поймали 26 августа 2021 года. Им оказался 23-летний мужчина. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Авария произошла в 8 часов тра 23 августа у дома 39 корпус 1 по улице Бухарестской. Водитель на "Фольксваген Поло", двигаясь со стороны улицы Турку в сторону проспекта Славы пробил разделительное ограждение и влетел в толпу людей на трамвайной остановке, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии пострадала 51-летняя работница травматологического пункта городской поликлиники. Женщина получила переломы обеих ног.

Водитель сбежал с места аварии, но спустя три дня его задержали. Виновник ДТП сказал, что хотел уйти от отвественности. На него уже заведено уголовное дело.

Сотрудниками полиции задержан виновник ДТП в Петербурге, в котором пострадала женщина
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО