Пьяный водитель инкассаторской машины устроил смертельное ДТП в Сертолово

ДТП с погибшими произошло в Сертолово. Фото: vk.com/spb_today

Полиция задержала 40-летнего водителя старой инкассаторской машины, который устроил смертельное ДТП в пьяном виде в Новом Сертолово. 26 августа он, на принадлежащем ему микроавтобусе, вылетел на перекресток под красный свет и врезался в «Ладу». Ее 31-летний шофер погиб на месте.

- В 14.30 во Всеволожском районе Ленобласти на 29-м километре автодороги «Парголово-Огоньки» (город Сертолово-2) на регулируемом перекрестке, находящийся в состоянии алкогольного опьянения 40-летний мужчина, управляя личным бронеавтомобилем «Клен», совершил столкновение с автомобилями «Лада Гранта» и « Сузуки Гранд Витара», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.

В иномарке ехал 61-летний пенсионер, он сильно не пострадал. А водитель «Лады» умер в машине скорой помощи.

По словам очевидцев, шофер инкассаторской машины пытался сбежать с места ДТП и его пришлось связать до приезда полиции.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Статья за пьяное ДТП со смертельным исходом предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.