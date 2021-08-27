Полиция готовит обращение в органы опеки из-за избитой в Ленобласти годовалой девочки

Полицейские обратятся в органы опеки из-за ЧП с избитой девочкой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции Всеволожского района Ленобласти готовят обращение в местные органы опеки по поводу ЧП с избитой годовалой девочкой. Инцидент произошел поздним вечером 25 августа в одном из микрорайонов поселка имени Свердлова.

- Около 23 часов в одной из квартир в указанном доме 24-летний безработный мужчина в отсутствии матери, которая вышла в магазин, находясь в алкогольном опьянении, избил годовалую девочку – дочь своей сожительницы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Малышку с переломом костей черепа и травмами внутренних органов срочно госпитализировали в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

Отчим девочки уже задержан, в отношении него возбуждено дело о покушении на убийство. Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.Делом занимается Следственный комитет.