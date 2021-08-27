К 1 сентября Петербург будет готов к началу отопительного сезона

К 1 сентября все объекты теплоснабжения в Петербурге будут готовы к подаче тепла потребителям Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже серьезно похолодало и многие горожане начали кутаться в пледы даже дома. В пятницу, 27 августа 2021 года, в Смольном рассказали, что к 1 сентября все объекты теплоснабжения города будут готовы к отопительному сезону. Однако когда именно начнется периодическое протапливание, пока не сообщается.

- На сегодняшний день готовность объектов теплоснабжения к отопительному сезону составляет 96%. Энергетики приступают к тестированию систем теплоснабжения. Это позволит до начала периодического протапливания проверить готовность источников тепла и сетей к подаче тепловой энергии, - пояснили в Смольном.

Перед началом отопительного сезона было проведено почти 700 гидравлических испытания тепловых сетей, заменены тысячи километров трубопроводов.

Решение о начале периодического протапливание будет приниматься с учетом прогноза погоды. В первую очередь к теплу подключат социальные объекты — детские сады и школы, больницы и поликлиники. Жилые здания к периодическому протапливанию будут подключаться по решению управляющих компаний.