Суд арестовал отчима, избившего годовалую девочку в Ленобласти

Отчим, избивший годовалую девочку, отправлен в СИЗО. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Всеволожского района Ленинградской области отправил под арест жителя поселка имени Свердлова, который избил годовалую дочь своей гражданской жены. Об аресте 24-летнего мужчины просило следствие.

- Судом удовлетворено ходатайство следователя - в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

Напомним, что ЧП произошло вечером 25 августа. Полицию вызвали соседи пары, сообщив о драке и детском крике. Приехавшие на место оперативники нашли пьяного мужчину и избитую маленькую девочку. Мужчина пояснил, что девочка не слушалась его, пока ее мать ушла в магазин.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, а отчим был задержан. По факту произошедшего готовится обращение в органы опеки.

Обвиняемому в попытке убийства малышки грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.