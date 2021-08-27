Комитет по энергетике: К 1 сентября Петербург будет готов к отопительному сезону

По нормативам отопление включают, когда, подчеркиваем, среднесуточная температура держится ниже восьмиградусной отметки на протяжении пяти суток. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербург пришло похолодание. Понятно, что прохладно будет не только на улице, но и в квартирах, в связи с чем горожане начали интересоваться, когда в этом году стартует отопительный сезон. За комментариями «Комсомолка» обратилась в Комитет по энергетике.

- По нормативам отопление включают, когда, подчеркиваем, среднесуточная температура держится ниже восьмиградусной отметки на протяжении пяти суток, - напомнили в ведомстве. - Однако это правило не догма. В случае внезапных заморозков батареи могут включить и раньше.

В Комитете по энергетике добавили, что к 1 сентября город будет готов к отопительному сезону. Сейчас специалисты уже привели в порядок и проверили большую часть коммуникаций и котельных.

- Уровень подготовки к отопительному сезону складывается из нескольких факторов: запас топлива, готовность систем, наличие штатного персонала и аварийных бригад, а также выполнение инвестиционной программы, - объяснил эксперт Заксобрания по вопросам ЖКХ Владислав Воронков. - Особых проблем по этим направлениям у нас нет, однако уровень износа коммуникаций в городе составляет 42-47 процентов. То есть почти половина от 16 000 (с учетом парных труб) километров. Привести в порядок все это сразу не только очень дорого, но и физические невозможно - для этого придется перекопать весь город, остановив движение на улицах. Так что аварии, безусловно, будут, но, скорее всего, локальные.