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Общество27 августа 2021 12:43

Комитет по энергетике: К 1 сентября Петербург будет готов к отопительному сезону

«Комсомолка» узнала, когда в городе планируется начать отопительный сезон
Никита НЕСТЕРОВ
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По нормативам отопление включают, когда, подчеркиваем, среднесуточная температура держится ниже восьмиградусной отметки на протяжении пяти суток.

По нормативам отопление включают, когда, подчеркиваем, среднесуточная температура держится ниже восьмиградусной отметки на протяжении пяти суток.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербург пришло похолодание. Понятно, что прохладно будет не только на улице, но и в квартирах, в связи с чем горожане начали интересоваться, когда в этом году стартует отопительный сезон. За комментариями «Комсомолка» обратилась в Комитет по энергетике.

- По нормативам отопление включают, когда, подчеркиваем, среднесуточная температура держится ниже восьмиградусной отметки на протяжении пяти суток, - напомнили в ведомстве. - Однако это правило не догма. В случае внезапных заморозков батареи могут включить и раньше.

В Комитете по энергетике добавили, что к 1 сентября город будет готов к отопительному сезону. Сейчас специалисты уже привели в порядок и проверили большую часть коммуникаций и котельных.

- Уровень подготовки к отопительному сезону складывается из нескольких факторов: запас топлива, готовность систем, наличие штатного персонала и аварийных бригад, а также выполнение инвестиционной программы, - объяснил эксперт Заксобрания по вопросам ЖКХ Владислав Воронков. - Особых проблем по этим направлениям у нас нет, однако уровень износа коммуникаций в городе составляет 42-47 процентов. То есть почти половина от 16 000 (с учетом парных труб) километров. Привести в порядок все это сразу не только очень дорого, но и физические невозможно - для этого придется перекопать весь город, остановив движение на улицах. Так что аварии, безусловно, будут, но, скорее всего, локальные.