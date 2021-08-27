Ночные автобусы запустят между Петербургом и Таллином

Ночные автобусы вновь пустят из Петербурга до Таллина. Фото: Lux Express

Ночные автобусы вновь будут курсировать между Петербургом и Таллином. Очень популярные раньше, они перестали ходить с началом пандемии и закрытием границ. Сейчас границы по-прежнему на замке, но некоторым категориям путешественников проезд все же разрешен. Для них-то и запущены ночные рейсы.

- Со 2 сентября планируется по три отправления в неделю из каждого города, но при увеличении спроса уже осенью ночные автобусы могут сделать ежедневными, - сообщает пресс-служба компании-перевозчика Lux Express.

Ночные автобусы будут отправляться из Таллина по средам, пятницам и воскресеньям в 23:00, а из Петербурга во вторник, четверг и субботу в 23:15. Промежуточные остановки предусмотрены в Нарве и Таллине на Мустакиви.

С учетом ночных рейсов количество отправлений между Петербургом и Таллином достигнет 34 в неделю. При этом на каждый продается до 70% билетов.

Напомним, что из-за пандемии в марте 2020 года международное автобусное сообщение Петербурга с Таллином было прекращено. Рейсы возобновились только в июне 2021 года.

Проезд через границу разрешен гражданам, возвращающимся на родину, тем, кто имеет вид на жительство в соседней стране и прочим ограниченным категориям. Точные правила пересечения необходимо узнавать заранее.