Петербуржец убил пьяницу, загадившего лестничную площадку экскрементами

В Петербурге осудили мужчину, убившего пьяницу из-за замазанной экскрементами лестничной клетки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Красногвардейский райсуд Петербурга вынес приговор мужчине, который зимой 2021 года убил пьяницу, пытаясь выгнать того из подъезда. Причиной недовольства подсудимого стало то, что спавший на лестнице алкоголик испачкал все вокруг собственными экскрементами.

- Обвиняемый показал, что, возвращаясь с работы, обнаружил на площадке своего этажа спящего мужчину, который испачкал стены и пол своими экскрементами. С целью разбудить того, нанес несколько несильных ударов в туловище ногой, заставил убрать за собой, после чего вызвал лифт и отправил его вниз, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Потерпевший получил четыре удара ногами в живот и один - по ягодицам. Травма внутренних органов и стала причиной его смерти.

В итоге суд учел, что подсудимый ранее не привлекался к ответственности, ухаживает за больной матерью и возмести ущерб родным погибшего. Приговор: 1,5 года ограничения свободы и 250 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшим.