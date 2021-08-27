Такси пробило забор на Новочеркасском проспекте

Такси улетело в забор на Новочеркасском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Такси, торчащее в заборе, могли наблюдать утром пятницы водители, проезжавшие по Новочеркасскому проспекту. Красная «Шкода» перегораживала половину левой полосы, мешая также трамваям. А рядом стоял «Форд» и отправивший припаркованную «Шкоду» в забор.

- На Новочеркасском пр. 57/1 «Шкодой» пробит забор, другую машину уже увозят, - отмечают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей происшествия, «Шкода» стояла у тротуара в правой полосе, когда в нее влетел серебристый «Форд», решивший обогнать справа ехавшую в левом ряду другую машину. Но, вылетев из-за нее, водитель «Форда» уже не успел остановиться перед внезапно выросшим перед ним такси.

По предварительным данным, водитель «Шкоды»-такси не пострадал, о состоянии второго участника ДТП не сообщается.