В ночь на 27 августа Дворцовый мост развели в честь Для российского кино

27 августа разводка Дворцового моста была посвящена Дню российского кино Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь на 27 августа 2021 года разводка Дворцового моста в Санкт-Петербурге была посвящена Дню российского кино. В честь праздника на торжественно мероприятии присутствовала актриса театра и кино заслуженная артистка России Зоя Буря. Об этом рассказали в Смольном.

Перед торжественной разводкой моста актрисе провели экскурсию по внутренним помещениям знаменитой петербургской переправы, которая сама сотню раз оказывалась на экранах кино. После подробного инструктажа, ровно в 01:10 актер Сергей Мурзина скомандовал: "Внимание, разводка". И Зоя Буряк нажала кнопку для разведения моста.

- Столько кораблей в акватории, на берегу собралось много людей. Все они смотрят и ждут чудо. И сегодня это чудо сделала я своими руками. День российского кино – особенный праздник для нас, актеров. И разводка Дворцового моста – большой подарок лично для меня, и для всех, кто любит российской кино, – поделилась Зоя Буряк.