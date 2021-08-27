Резкое потепление ждет Ленобласть 28 августа

В выходные в Ленобласти потеплеет до +24 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградскую область идет потепление. В субботу, 28 августа 2021 года, в регионе температура поднимется до 24 градусов - последний теплый подарок уходящего лета. Об этом рассказали в МЧС 47-го региона.

- В субботу в Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, а днем температура воздуха поднимется до 19-24 градусов тепла, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночь выдастся тоже пока еще теплой. Температура опустится до плюс 8-13 градусов. Ветер будет восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду.

Напомним, что в Петербурге выходные тоже будут теплыми, поэтому можно будет даже прогуляться в футболе. Ожидается температура в 20-22 градусов тепла. А уже начиная с понедельника в городе снова похолодает.