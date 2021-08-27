В Выборге отремонтировали детский сад на 300 детей

Детский сад №21 в Выборге преобразился после реновации и примет детей уже 1 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области в городе Выборг отремонтировали детский сад №21. Дошкольное заведение откроет свои двери уже 1 сентября 2021 года для 300 детей. Перед началом учебного года его посетил губернатор Александр Дрозденко, об этом рассказали в администрации 47-го региона.

- Чтобы построить детский сад с нуля, нужно и место, и коммуникации, и инфраструктура. А при реновации все уже создано, территория «обжитая», всё знакомо и детям и родителям, – заключил глава региона.

Во время визита Александр Дрозденко также высадил молодую ель на территории детского сада.

Здание детского сада на Спортивной улице попало под программу "Современное образование Ленинградской области". В время капитального ремонта в нем отремонтировали крышу, фасад и инженерные сети. Также все группы полностью оборудованы современной игровой мебелью, развивающими играми, а также интерактивными столами.