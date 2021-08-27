150 камней достали из пенсионера петербургские хирурги

Хирурги поставили рекорд, достав из мочевого пузыря пенсионера 150 камней. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Рекордную» операцию провели хирурги петербургской больницы имени Святого Луки. Они извлекли из мочевого пузыря 74-летнего пенсионера 150 камней и еще несколько десятков осколков. Раньше такого в их опыте не случалось.

- На моей практике максимум было 28 удаленных камней. Здесь – 150 крупных, такое количество камней – это рекорд. Даже коллеги постарше говорят, что такого еще не видели, - Рассказал «Петербургскому дневнику» уролог больницы Вадим Станак.

Сложность ситуации была в том, что у пожилого мужчины стоял металлический протез на тазобедренном суставе, поэтому операцию проводили не привычным способом, а при помощи эндоскопа.

По счастью, все прошло благополучно и сейчас пациент уже готовится к выписке. А медики отмечают, что до такой крайней ситуации можно было не доводить, если бы пациент пришел к врачам заранее. И призывают каждого мужчину старше 45 лет проходить обследование на болезни мочеполовой системы хотя бы раз в год.