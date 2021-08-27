Появились фото, как будет выглядеть новый 5-этажный вестибюль метро «Фрунзенская»

Новый комплекс на пять этажей вверх и два вниз появится на месте метро "Фрунзенская". Фото: gov.spb.ru

Появились предварительные фото здания нового офисного здания, которое появится на месте вестибюля станции метро «Фрунзенская» после реконструкции. Здесь будет расположен единый диспетчерский центр метрополитена.

- Единый диспетчерский центр планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. За это время на «Фрунзенской» проведут реконструкцию вестибюля и наклонного хода, установят четыре эскалатора вместо трех, а также построят новый пятиэтажный комплекс с двумя подземными ярусами. На верхних этажах разместится Единый диспетчерский центр, на нижних ярусах и этажах - вестибюль, машинный зал и технические помещения станции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Ввод единого диспетчерского центра позволит сосредоточить оперативное руководство подземкой в одном месте и даст возможность быстрее выходит из нештатных ситуаций.

Что касается здания, то его не превысит 28 метров. Как заявляется, оно «не будет выделяться из окружающей застройки» Московского проспекта. Если нынешний вестибюль стоял на фоне старого молокозавода «Петмол», то теперь здесь расположен жилой комплекс. С ним и должен соотносится диспетчерский центр.

Проектом предусмотрено и благоустройство прилегающей территории.