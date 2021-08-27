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Происшествия27 августа 2021 17:06

СК завершил расследование дела петербургского блогера, распространявшего фейки о вакцинации ради заработка

Мужчине грозит от крупного штрафа до ограничения свободы
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Петербургского блогера будут судить за фейки о вакцине.

Петербургского блогера будут судить за фейки о вакцине.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное следственное управление СК России завершило расследование дела петербургского блогера, который распространял в интернете фейки о вакцинации. Мужчина пугал тем, что прививка от ковида грозит смертью, не имея на это никаких оснований.

- По данным следствия, в апреле 2020 года на канале «Крамола» в социальных сетях обвиняемым для публичного просмотра размещен видеоролик, в котором сообщались заведомо ложные сведения о разработке и применении на территории России вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, применение которой к человеку влечет летальный исход, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сам блогер в общении с правоохранительными органами уже признал вину и рассказал, что решил хайпануть на актуальной теме, чтобы раскрутить канал и заработать на этом.

По статье за публичное распространение заведомо ложных сведений ему грозит как штраф от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей, так обязательные, исправительные работы либо ограничение свободы на срок до трех лет.