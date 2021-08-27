Петербургская биржа остановила торги из-за технического сбоя

Биржа остановила торги из-за технических проблем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургская биржа (на данный момент носит официальное название «СПБ биржа») приостановила торги иностранными ценными бумагами из-за технических проблем.

- Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» сообщает о приостановке в 16:29 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются, - говорится в сообщении на сайте биржи

О времени работы биржи и возобновлении торгов ценными бумагами будет объявлено дополнительно. в отдельном сообщении.