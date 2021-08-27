Петербургское предприятие оштрафовали за сброс грязных сточных вод в Славянку

Предприятие поймали на сливе грязных стоков в Славянку. Фото: Росприроднадзор

Северо-Западное управление Росприроднадзора привлекло к ответственности ФГУП «СКТБ «Технолог» за сброс сточных вод в реку Славянка, расположенную в Невском районе Петербурга. Также в вину предприятию поставили изменение берега реки из-за размытия.

- Поводом для принятия мер послужили сообщения жителей муниципального округа «Рыбацкое» о сбросе в апреле 2021 года стоков с фиолетовым оттенком и химическим запахом с территории ФГУП «СКТБ «Технолог» в ручей, впадающий в реку Славянка, -сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Во взятых экспертами пробах было найдено превышение норм содержания аммония, свинца и нефтепродуктов.

В итоге предприятию выписали штрафов на общую сумму 295 тысяч рублей, руководству компании внесено представление об устранении выявленных нарушений.