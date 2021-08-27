4-метрового питона, брошенного в квартире в Ленобласти, назвали Зайкой

Зайку бросила хозяйка. Но теперь питон счастлив в зоопарке. Фото: Росприроднадзор

Северо-Западное управление Росприроднадзора рассказало о судьбе тигрового питона, которого зимой нашли брошенным в одной из квартир поселка Назия, что в Ленинградской области. В феврале в экстренные службы обратились жильцы дома, которые сообщили, что их соседка уехала из съемной квартиры и оставил после себя 4-метровую змею.

- С декабря 2020 года питона подкармливали местные жители. Также граждане пытались найти владелицу змеи, но попытки не увенчались успехом, -сообщала тогда пресс-служба Роспотребнадзора.

В итоге на место прибыли специалисты ведомства и, вместе с сотрудниками Ленинградского зоопарка забрали питона. Сейчас змея живет в террариуме зоопарка и чувствует себя отлично. А помятуя о том, что питона бросила хозяйка, одна из спасительниц назвала его Зайкой.