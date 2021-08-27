СК завершил дело пенсионера, который топором расчленил случайную знакомую в Мурино

Дело об убийстве и расчленении 37-летней женщины передано в суд. Фото: СОЦСЕТИ

Следственное управление СК России по Ленинградской области завершило работу по делу пенсионера из Мурино, который зимой 2021 года убил и расчленил случайную знакомую, которую пригласил выпить к себе домой. На части тела женщины, раскиданные в пакетах вдоль дороги, наткнулись местные жители.

- По версии следствия, 7 февраля 2021 года в частном доме в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области мужчина во время внезапно возникшей ссоры со своей знакомой, в ходе распития спиртных напитков, нанес множественные удары топором по голове потерпевшей, от которых она скончалась на месте происшествия. После убийства обвиняемый отчленил части тела и вывез их в пакетах из дома, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

10 февраля останки были найдены в районе поселка Лехтуси и 64-летнего пенсионера почти сразу задержали. Был найден и огромный колун, которым мужчина расчленил женщину.

Позднее оказалось, что погибшей была 37-летняя уроженка Барнаула. Она недавно переехала в Петербург и познакомилась с будущим убийцей в магазине, где он покупал спиртное.

По статье «Убийство» пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.