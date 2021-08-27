Пробки в семь баллов сковали петербургские дороги вечером в пятницу

Петербург замер в вечерних пробках.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Традиционные вечерние пробки вернулись в Петербург к концу лета. Уже несколько дней подряд водители стоят в прочных заторах, каких не было в июне и июле. По состоянию на 18:30 затруднения на дорогах оцениваются в семь баллов из десяти.
Напряденная ситуация как всегда наблюдается в центре: на Невском проспекте, Садовой улице, набережной Фонтанки, площади Восстания и так далее. Стоит Литейный проспект, причем в обе стороны.
Заторы собрались на Литейном мосту и набережных, особенно на Выборгской стороне. Замерла и Петроградка.
Отдельными, но большими участками замер и КАД - внутренняя сторона от Московского шоссе и до Ульянки, там несколько ДТП; от Мурманского шоссе до Обухово, тут ремонт.
Внешняя часть замерла от Рябовского шоссе до Мурино.
И это далеко не полный список пробок вечером 27 августа.