Пробки в семь баллов сковали петербургские дороги вечером в пятницу

Петербург замер в вечерних пробках. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Традиционные вечерние пробки вернулись в Петербург к концу лета. Уже несколько дней подряд водители стоят в прочных заторах, каких не было в июне и июле. По состоянию на 18:30 затруднения на дорогах оцениваются в семь баллов из десяти.

Напряденная ситуация как всегда наблюдается в центре: на Невском проспекте, Садовой улице, набережной Фонтанки, площади Восстания и так далее. Стоит Литейный проспект, причем в обе стороны.

Заторы собрались на Литейном мосту и набережных, особенно на Выборгской стороне. Замерла и Петроградка.

Отдельными, но большими участками замер и КАД - внутренняя сторона от Московского шоссе и до Ульянки, там несколько ДТП; от Мурманского шоссе до Обухово, тут ремонт.

Внешняя часть замерла от Рябовского шоссе до Мурино.

И это далеко не полный список пробок вечером 27 августа.