Заболеваемость коронавирусом снизилась на 22% за неделю в Петербурге

За неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге уменьшилась на 22%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смольном сообщили о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге – за неделю заболевших стало меньше на 22%. Как подчеркивают власти, коэффициент распространения COVID-19 сейчас составляет 0,85 при нормативе в единицу. Эпидситуация в городе улучшилась, соответственно, к плановому режиму работу возвращается еще ряд стационаров.

- В настоящее время помощь больным с коронавирусом оказывают 12 городских и 5 федеральных стационаров. На сегодняшний день свободно более 30% инфекционных коек, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что «Комсомолка» собрала в одном материале откровения медиков из «ковидного» госпиталя «Ленэкспо», который тоже почти что свернули. Врачи признались, как им работалось в уникальном медучреждении на протяжении 1,5 лет.