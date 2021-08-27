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Происшествия27 августа 2021 21:07

Суд арестовал мигранта-таксиста, влетевшего на «Поло» в трамвайную остановку в Петербурге

Мужчина тут же скрылся с места ДТП, но его нашли спустя трое суток
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мигрант-таксист устроил ДТП с пострадавшими и отправился в СИЗО. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Мигрант-таксист устроил ДТП с пострадавшими и отправился в СИЗО. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Суд отправил в СИЗО водителя «Фольксвагена Поло», который влетел в трамвайную остановку на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Напомним, жуткое ДТП произошло 23 августа. Под автомобиль попала 51-летняя женщина, ожидавшая общественный транспорт. В итоге она получила переломы обеих ног. Горе-водитель тут же скрылся с места происшествия. На его поиски ушли трое суток. Оказалось, он подрабатывал таксистом.

Фото с места ДТП. 23-летнйи водитель бросил машину и пострадавшую женщину. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Фото с места ДТП. 23-летнйи водитель бросил машину и пострадавшую женщину. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

- Виновнику 23 года, мужчина является уроженцем средне-азиатской республики. Задержанный на арендованном автомобиле осуществлял таксомоторные перевозки. В отношении него возбудили уголовное дело на нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В суде выяснилось, что постоянной регистрации в Петербурге у мигранта нет. Виновник ДТП заявил, что готов возместить вред пострадавшей женщине, но от ареста это его не избавило.