Пожар произошел в бизнес-центре на востоке Петербурга

Подсобка выгорела наполовину в БЦ "Охта" в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар произошел под конец рабочего дня в бизнес-центре «Охта», что находится на улице Ворошилова на востоке Петербурга. Сотрудники БЦ заметили возгорание в подсобке и вызвали на место спасателей МЧС. Пока пожарные были в пути, из бизнес-центра организованно эвакуировали пару сотен человек. К счастью, огонь успешно потушили.

- Сообщение о пожаре поступило в 17:17. В шестиэтажном здании БЦ «Охта» на втором этаже горело подсобное помещение площадью 12 квадратных метров. В итоге огонь распространился на половине территории подсобки. В 17:44 пожар ликвидировали силами 22 человек из личного состава МЧС, а также пяти единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что информации о пострадавших людях спасатели не получали, так что, скорее всего, пожар действительно никого не задел.