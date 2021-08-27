Петербургские долгожители будут получать выплаты к юбилеям, начиная с 90 лет

В Петербурге начнут выплачивать деньги долгожителям к их юбилею. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржцам-долгожителям будут выплачивать единовременные выплаты в качестве подарка к юбилею с начала 2022 года. 90-летние горожане получат 15 тысяч рублей, 95-летние – 20, а 100-летние – 25. Соответствующие изменения уже внесли в социальный кодекс Северной столицы.

По информации Смольного, в последние годы в Петербурге растет численность именно пожилых людей. Например, в 2021 году количество 90-летних горожан стало больше на 9% по сравнению с 2019-м. Численность столетних петербуржцев и тех, кто еще старше, выросла с 292 человек до 350. Самому старейшему жителю Северной столицы сейчас 107 лет.

- Увеличение продолжительности жизни обусловлено повышением качества жизни пожилых горожан, в том числе интенсивно развивающейся системой комплексной медико-социальной помощи и расширением предоставляемых мер социальной поддержки, - передает пресс-служба Смольного.