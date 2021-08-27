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Общество27 августа 2021 22:55

Сквер Юрия Никулина появился возле озера в Сестрорецке

Ранее зеленый участок между Сестрорецким разливом и Приморским шоссе был безымянным
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Сестрорецке появился сквер, названный в честь Юрия Никулина. Фото: из архива Людмилы Гурченко

В Сестрорецке появился сквер, названный в честь Юрия Никулина. Фото: из архива Людмилы Гурченко

В Сестрорецке появился сквер Юрия Никулина. Речь о зеленом участке, который находится между Приморским шоссе и местным озером. Ранее эта территория была безымянная. Никулин в годы до легендарной актерской карьеры защищал воздушные подступы к Ленинграду, в батарее под Сестрорецком.

- С Сестрорецком связаны страницы военной биографии этого великого артиста. Замечательно, что теперь здесь появится сквер его имени, - цитируют губернатор Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

К слову, 18 декабря 2021 года Юрию Никулину исполнилось бы 100 лет. В честь дня рождения великого артиста Большой Санкт-Петербургский цирк подготовил специальную программу, посвященную жизни и творчеству кумира советских граждан.