Сквер Юрия Никулина появился возле озера в Сестрорецке

В Сестрорецке появился сквер, названный в честь Юрия Никулина. Фото: из архива Людмилы Гурченко

В Сестрорецке появился сквер Юрия Никулина. Речь о зеленом участке, который находится между Приморским шоссе и местным озером. Ранее эта территория была безымянная. Никулин в годы до легендарной актерской карьеры защищал воздушные подступы к Ленинграду, в батарее под Сестрорецком.

- С Сестрорецком связаны страницы военной биографии этого великого артиста. Замечательно, что теперь здесь появится сквер его имени, - цитируют губернатор Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

К слову, 18 декабря 2021 года Юрию Никулину исполнилось бы 100 лет. В честь дня рождения великого артиста Большой Санкт-Петербургский цирк подготовил специальную программу, посвященную жизни и творчеству кумира советских граждан.