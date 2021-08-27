Производство яиц выросло на 10% на птицефабриках в Ленобласти

В Ленобласти выросло более чем на 10% производство яиц. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала 2021 года в Ленобласти на 10,4% выросло производство яиц. За 7 месяцев курочки 47-го региона родили на свет 2,01 млрд пищевого продукта. Это на 189 млн больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом выросло и поголовье птицы – на 1,7%. Итого в области 30,3 млн голов куры.

- Ленинградская область оказывает поддержку предприятиям птицепрома в виде субсидий на закупку кормов – в 2021 год эта сумма составит 300 млн рублей, - подчеркивает пресс-служба 47-го региона.

Добавим, что Ленобласть по-прежнему занимает первое место в России по производству яиц. В 2020 году их получилось аж 3,2 млрд штук. Это примерно 7% объема производства яиц в России. Получается, что сейчас область идет на новый рекорд.