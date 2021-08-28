Ленивцы Ленинградского зоопарка показали петербуржцам, как нужно встречать выходные

Ленивцы медленно покушали и поигрались на камеру в Ленинградском зоопарке. Фото: Ленинградский зоопарк

Трое ленивцев из Ленинградского зоопарка показали, с какой расслабленностью и беззаботностью они встречают выходные дни. Самец Ирвин и две самочки Соня и Кузя медленно покушали овощей и фруктов на камеру, а затем потянулись на крепких ветках. Как рассказывают сотрудниц зверинца, парнишка хоть и самый молодой, но временами задирает девчат – сгоняет их с самых удобных мест. Хотя ссоры ленивцев, скорее, вызывают только смех и умиление – они неспешные, мягкие и без лишней драмы.

- Вообще ленивцы – одиночные животные. Но иногда они совсем не прочь пообниматься, вылизать друг другу носы и повисеть вместе на одной ветке, - делятся сотрудники Ленинградского зоопарка в группе во «Вконтакте».

К слову, ленивцы могут спать до 20 часов в сутки. Кажется, с планами на выходные они определились.