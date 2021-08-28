Погода 28 августа в Петербурге будет теплой и без дождей

Тепло и без дождей будет в Петербурге 28 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге последние летние выходные выдадутся теплыми и без дождя. В субботу, 28 августа 2021 года, в городе, после 14-градусного холода, потеплеет до 22 градусов. Погода хоть немного порадует горожан остатками лета. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация будет представлена восточной периферии обширного антициклона. Он оградит регион от нашествия дождевых туч и поможет солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы, - рассказал синоптик.

Так, днем температура воздуха в городе составит 20-22 градуса тепла, по Ленинградской области до плюс 19-24 градусов. Ветер ожидается восточный до 4-9 метров в секунду.

Напомним, что такая погода продержится вся выходные, но с наступлением понедельника все резко изменится.