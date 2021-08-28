Полиция задержала парня за ограбление 79-летней петербурженки

В Выборгском районе Петербурга задержан мужчина, совершивший грабеж в отношении пенсионерки / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала парня, ограбившего 79-летнюю старушку. Как рассказали в главном управлении МВД по городу и Ленобласти, около полудня 25 августа 2021 года в полицию позвонил мужчина и рассказал о том, что его мать обокрали. Неизвестный забрал из квартиры пенсионерки 19 тысяч рублей и сбежал.

- Жительница квартиры в доме 10 по улице Сантьяго-де-Куба под предлогом замены электрооборудования запустила в подъезд через домофон неизвестного мужчину. После того, как он осмотрел трубы, парень заявил пенсионерке, что их необходимо заменить и зашел в квартиру женщины, - рассказали в полиции.

Парень выхватил у женщины два кошелька, которые та держала в руках, и сбежал. По факту было возбуждено уголовное дело.

27 августа 2021 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в квартире по улице Академика Лебедева за совершение данного преступления задержан 22-летний житель города Ярославль.