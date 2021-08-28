Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 28 августа 2021 года

Более 1,4 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге на 28 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге зафиксирован новый рост заболеваний коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 28 августа 2021 года прирост составил 0,8 процентов до 1,4 тысячи человек.

- За последние сутки в Петербурге коронавирусом заболели еще 1406 человек. Также скончались 36 человек, рост за сутки составил более 9 процентов, - рассказали в оперативном штабе.

Последние новости по коронавирусу в Петербурге на 28 августа 2021 года / Фото: Яндекс

Среди выздоровевших накануне 1378 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге заразились коронавирусом 573 963 горожан, из них умерли 20 479 пациентов и выздоровели 550 175 человек.

Накануне специалисты рассказали, что за июль в Петербурге был зафиксирован пятикратный рост смертности от коронавируса. За месяц от инфекции скончались более 3 тысяч человек.