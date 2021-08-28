Новый детский сад откроется в микрорайоне «Балтийская жемчужина» Петербурга 1 сентября

В микрорайоне «Балтийская жемчужина» Петербурга 1 сентября откроется новый детский сад Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 1 сентября 2021 года откроется новый детский сад в микрорайоне «Балтийская жемчужина». Он рассчитан на 90 малышей. Сейчас в саду будут работать пять групп. Об этом 28 августа рассказали в Смольном.

- Здесь живет много молодых семей. Есть потребность в социальной инфраструктуре. Мы делаем упор на то, чтобы вместе с жильем вводились детские сады, школы и медицинское учреждения, – сказал губернатор Александр Беглов.

В микрорайоне, где к 2023 году должны уже проживать 35 тысяч человек, уже открыты две школы и четыре детских сада. Принимают пациентов взрослая и детская поликлиники на 420 мест каждая. Введена в эксплуатацию подстанция скорой помощи на пять автомашин.

Всего в этом году в Петербурге будет открыто 26 детских садов, 16 из них — к 1 сентября.