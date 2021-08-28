Извращенца задержали за домогательство к детям в Петербурге

Полиция Петербурга задержала мужчину за приставания к детям Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала извращенца, который приставал к детям у дома 36/5 по Фермскому шоссе. Звонок в отделение МВД Приморского района поступило днем в пятницу, 27 августа 2021 года. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Полиция приехала на вызов и задержала подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный петербуржец, проживающий на проспекте Культуры, - сообщил источник.

Также в полицию поступили два заявления от мам детей. Они рассказали, что указанный мужчина совершил развратные действия с девочкой 2011 года рождения и мальчиком 2012 года рождения.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что в 2003 году мужчина был осужден за убийство. Однако от уголовной отвественности был освобожден и отправлен в психдиспансер. В январе 2021 года ему продлили принудительное лечение.