Более 130 кустов марихуаны изъяла полиция у наркодельцов в Ленобласти

Две плантации конопли нашли полицейские в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция нашла две плантации конопли, на которых росло, в общей сложности, более 130 кустов марихуаны. 26 августа 2021 года стражи порядка провели обыск в поселках Вещево и Житково Выборгского района, где двое мужчин и выращивали наркотики. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 26 августа в ходе реализации оперативной информации по подозрению в культивировании конопли и сбыте марихуаны задержаны двое мужчин 40 и 41 года, - рассказали в полиции.

На плантации в поселке Житково полиция обнаружила 110 кустов марихуаны, в Вещево еще 28 кустов. По данным экспертизы, это более 4,3 килограммов наркотического средства.

По факту было возбуждено уголовное дело о культивировании наркотиков. Сейчас оба мужчины находятся под арестом. Ранее один из них уже был судим за наркотики.