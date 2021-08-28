Более 230 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

Более 230 человек с коронавирусом и пневмониями госпитализировали в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация Санкт-Петербурга в субботу, 28 августа 2021 года, предоставила последние данные по ситуации с коронавирусом в городе. Сообщается, что за последние сутки в больницы поступили еще 232 пациента с COVID-19 и пневмониями. А выписаны были 244 человека.

- На данный момент в Петербурге с зараженных инфекцией принимают в 12 городских и пяти федеральных больницах. Всего в них развернуто почти 5,6 тысяч коек, из которых свободно 34,3 процентов, - рассказали в Смольном.

Из 3,7 тысяч больных, лежащих в больницах, 380 пациентов находятся в реанимациях, еще 159 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также дома от коронавируса лечатся еще более 20,6 тысяч человек. Все они получают бесплатные лекарства. Кроме того, на карантине находятся 2 тысячи человек.