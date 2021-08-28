Фасад дома 95 по Ленинскому проспекту в Петербурге отремонтируют к октябрю

Фасад дома 95 по Ленинскому проспекту отремонтируют к октябрю Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Фасад дома 95 по Ленинскому проспекту в Санкт-Петербурге капитально отремонтируют к октябрю. Об этом в Смольном заявили в субботу, 28 августа 2021 года. Ход работ проверил губернатор Александр Беглов.

- Работы начались в апреле этого года. Объект непростой, но больше половины фасада уже отремонтировано, - отметил градоначальник.

Шестнадцатиэтажный дом был построен в 1985 году, в нем расположены 927 квартир, где проживают более 2,5 тысяч человек.

Во время ремонта рабочие очистят наружные панели, покрасят фасады, восстановят гидроизоляцию балконов и лоджий. Также проведут утепление торцевых фасадов, заменят окна и двери. В дальнейшем планируется провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, заменить лифтовое оборудование.

Также Беглов добавил, что в городе продолжится программа ремонта фасадов, подвалов, крыш многоквартирных домов.