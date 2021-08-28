Танцевальный баттл прошел в Гостином дворе Петербурга

В Санкт-Петербурге 27 августа 2021 года состоялся танцевальный баттл между артистами балета и танцорами современных стилей. Красочный перформанс прошел на галереях второго этажа Большого Гостиного Двора и собрал более 7000 зрителей во время трансляции, а также толпу людей, которая собралась у рядов.

- По задумке, после каждого баттла танцоры менялись стилями - артисты балета танцевали движения современных стилей, а представители хип-хоп культуры могли продемонстрировать несколько фуэте, - рассказали организаторы.

Красочный перформанс собрал много зрителей

Выступление артистов можно было увидеть просто прогуливаясь мимо Гостиного двора. А в комментариях к трансляции зрители решали, кто из танцоров достоин победы. Победила классика.

- Красота спасет этот мир! А красота именно в балете, - отметили зрители.

- Ну как тут выберешь?! Они все прекрасны!, - отмечали другие.