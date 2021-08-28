Крупнейший детский сад Петербурга откроется 1 сентября

В Шушарах готов принять детей один из самых крупных детских садов в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Один из самых крупных детских садов Санкт-Петербурга откроется 1 сентября 2021 года в Шушарах. Детское учреждение, расположенное в центральной усадьбе, рассчитано на 415 малышей. Об этом 28 августа рассказали в Смольном.

- В Шушарах много молодых семей. Будет еще больше. Жители давно ждали этот детский сад, – отметил губернатор Александр Беглов.

В детском саду созданы прекрасные условия для воспитанников. В нем есть бассейн, физкультурный зал, два музыкальных зала, медицинский блок, 18 игровых и спортивных площадок с искусственным покрытием, детская метеостанция.

Также в детском саду предусмотрены группы для малышей с ограничениями по здоровью - с дефектами речи и задержкой развития. В перспективе - группы для слабовидящих и слабослышащих детей.

Александр Беглов подчеркнул, что всего в этом году в Петербурге будет введено 26 детских садов.