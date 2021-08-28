Неразорвавшуюся мину времен Великой Отечественной войны нашли в центре Петербурга

Рабочие нашли мину времен войны в центре Петербурга / Фото: Росгвардия

Отголоски войны до сих пор доносятся в Санкт-Петербурге. В пятницу, 27 августа 2021 года, боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в самом центре города во время строительных работ. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- Ржавый предмет, похожий на боеприпас, был обнаружен во время строительных работ у дома 70 по Кирочной улице, - сообщили в ведомстве.

Рабочие трогать предмет не стали, а сразу вызвали специалистов. На место приехала группа разминирования ОМОН. Осмотрев находку, они установили, что это неразорвавшаяся минометная мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны, в состоянии сильной коррозии.

Боеприпас был осторожно вывезен из жилого квартала сотрудниками ОМОН на специализированный полигон в Ленинградской области для уничтожения.