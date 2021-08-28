Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

В жестком ДТП в Ленобласти погибла женщина, еще три человека пострадали Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Во втором часу дня 28 августа 2021 года на 43-м километре трассы А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо "лоб в лоб" столкнулись "Мерседес" и "Хендай Солярис". Погибла женщина, еще три человека пострадали.

- 35-летняя женщина за рулем автомобиля "Хендай", совершая обгон, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с "Мерседесом", который вел 62-летний мужчина, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель "Хендай" скончалась на месте. Ее пассажиры 34-летний мужчина и трехлетний ребенок в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу. Водитель "Мерседеса" получил травмы средней тяжести.

По сообщению ФКУ Упрдор "Северо-Запад", из-за ДТП движение по трассе было перекрыто. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации, МЧС, скорая помощь.