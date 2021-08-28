Драку с ножами устроили мужчины на проезжей части Московского шоссе в Петербурге

Мужчины устроили драку на проезжей части Московского шоссе в Петербурге Фото: принтскрин видео.

На Московском шоссе Санкт-Петербурга очень неспокойно. В субботу, 28 августа 2021 года, несколько мужчин устроили драку прямо на проезжей части трассы, устроив затор. В ход пошли не только кулаки, но и ножи. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Неадекватные мужчины устроили драку на Московском шоссе недалеко от Ям-Ижоры. Кидались на людей с ножами, - рассказали свидетели.

На кадрах видно, что в потасовке участвуют минимум четыре человека. Разъяренные мужчины кричали на друг друга матерными словами, однако в криках причину конфликта не разобрать. Очевидцы также не знают, из-за чего произошла драка.

Благо, до поножовщины таки не дошло. Участников драки стал успокаивать и разнимать мужчина, который стоял в пробке. Конфликт разрешился мирно и все разъехались.