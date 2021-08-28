Грузовик перевернулся при ДТП у Дыбенко в Петербурге

Грузовик перевернулся после ДТП в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Серьезная авария произошла рядом со станцией метро "Дыбенко" в Санкт-Петербурге. Вечером 28 августа 2021 года на проспекте Большевиков столкнулись две легковушки и грузовик, в результате чего последний перевернулся. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Случилось все практически на наших глазах. Удар был очень сильный. Скорая проезжала мимо, поэтому буквально уже через минуту после аварии была на месте случившегося. И пожарные тоже оперативно подъехали, - рассказала свидетельница ДТП.

Как говорят очевидцы, авария произошла, когда автомобили стояли перед светофором. Водитель "Ниссан" отвлекся и задел по касательной "Шкоду", после продолжил крутить руль, пробил ограждение и толкнул "Газель", которая опрокинулась на бок.

Еще до того, как на место приехали спасатели, прохожие помогли водителю грузовика выбраться из кабины.