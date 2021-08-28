Беглов выразил соболезнования в связи со смертью актера Романа Громадского

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Романа Борисовича Громадского / Фото: Театр "Балтийский дом"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Романа Громадского. Актер театра и кино умер 28 августа 2021 года.

- Петербургская культура понесла большую утрату. Ушел из жизни народный артист России Роман Борисович Громадский. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам. Вся его жизнь и его творчество были связаны с нашим городом. Он родился в Ленинграде и в раннем детстве пережил блокаду,- сказал Беглов.

Градоначальник напомнил, что Громадский более полувека был одним из ведущих актеров театра имени Ленинского комсомола – ныне театра "Балтийский дом", а также был очень востребован в кино.

- За многие годы на сцене и в кино он сыграл множество запоминающихся ролей. Его герои – сильные, мужественные, открытые люди. Такие – каким он был сам. Талантливый артист, щедрый человек, преданный родному городу – таким его знали многие.